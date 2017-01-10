Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании

Ритейлер позже других начал модернизировать магазины, а его покупатели еще не оправились от кризиса

Крупнейший в России продовольственный ритейлер «Магнит» сообщил о росте выручки по итогам 2016 г. на 12,8% год к году до 1,07 трлн руб. Это наименьшая динамика роста в годовом исчислении за всю историю публичности «Магнита» с 2006 г. По сравнению с 2015 г. рост выручки замедлился вдвое.

В июле основной владелец и гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий заявлял, что ритейлер нарастит годовые продажи на 14-16% вместо 17-18%, как прогнозировалось ранее.

GDR «Магнита» на Лондонской бирже на 15.55 мск подешевели на 4,19% до $40,92 за бумагу; акции на Московской бирже – на 2,58% до 10 540 руб. за штуку.

То, что ритейлер может недотянуть до собственного прогноза, стало понятно в декабре, когда компания отчиталась об увеличении выручки по итогам ноября на 10,2% и на 13,5% за 11 месяцев. Для достижения нижней строчки прогноза Галицкого «Магниту» необходимо было вырасти в ноябре и декабре на 14,6%, приводили подсчеты аналитики Ситибанка. Однако в декабре рост выручки ритейлера замедлился еще сильнее и составил лишь 6,91% – так медленно компания еще не росла никогда, замечают аналитики «ВТБ капитала». Самым отстающим оказался формат гипермаркета, где декабрьские продажи снизились на 9,7%, пишут они, тогда как формат «у дома» пострадал от низкой маркетинговой активности и слабого потребления в целом.

«Магнит» недовыполнил и собственный план по открытию новых магазинов. Компания открыла 927 новых магазинов формата «у дома» вместо планируемых 1000-1100, 986 магазинов формата дрогери вместо 1200 и 18 гипермаркетов вместо 80. В 2016 г. в каждом формате было открыто меньше магазинов, чем в 2015 г. Уменьшение числа новых открытий может быть связано с тем, что в 2016 г. компания ужесточила требования к уровням рентабельности и срокам окупаемости новых магазинов, напоминает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Вероятно, из-за этого было решено отказаться от открытия части магазинов, считает она.

Ключевая аудитория «Магнита» - население небольших городов и относительно небогатых регионов, говорит Колупаева, эти покупатели еще не оправилась от кризиса, в отличие от покупателей основных конкурентов «Магнита», у которых больше клиентов живет в крупных городах. К тому же многие ритейлеры последние несколько лет занимались обновлением формата магазинов, повышая свою привлекательность для покупателя, добавляет она. «Магнит» же начал программу модернизации только осенью 2016 г. – вполне вероятно, что по итогам декабря и IV квартала 2016 г. ритейлер уступит по выручке основному конкуренту – X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), говорит Колупаева. X5 опубликует операционные результаты 24 января. Представитель X5 от комментариев отказался до публикации отчетности.

«Магнит» впервые обогнал по выручке X5 в 2013 г. По итогам III квартала 2016 г. X5 сумел вернуть лидерство, правда, без учета продаж магазинов косметики «Магнита» – «Магнит косметик».

«У нас нет задачи быть первыми, у нас задача быть эффективными для акционеров, – заявлял Галицкий в июле прошлого года. – Мы должны быть понятными, платить дивиденды и быть прибыльными».

Аналитики «Ренессанс капитала» снизили прогноз роста выручки «Магнита» с 17,5% до 14,8% в 2017 г. после публикации операционных результатов.