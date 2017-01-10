Торговля и услуги

Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании

Ритейлер позже других начал модернизировать магазины, а его покупатели еще не оправились от кризиса
Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании
Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании
Е. Разумный / Ведомости

Крупнейший в России продовольственный ритейлер «Магнит» сообщил о росте выручки по итогам 2016 г. на 12,8% год к году до 1,07 трлн руб. Это наименьшая динамика роста в годовом исчислении за всю историю публичности «Магнита» с 2006 г. По сравнению с 2015 г. рост выручки замедлился вдвое.

В июле основной владелец и гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий заявлял, что ритейлер нарастит годовые продажи на 14-16% вместо 17-18%, как прогнозировалось ранее.

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GDR «Магнита» на Лондонской бирже на 15.55 мск подешевели на 4,19% до $40,92 за бумагу; акции на Московской бирже – на 2,58% до 10 540 руб. за штуку.

То, что ритейлер может недотянуть до собственного прогноза, стало понятно в декабре, когда компания отчиталась об увеличении выручки по итогам ноября на 10,2% и на 13,5% за 11 месяцев. Для достижения нижней строчки прогноза Галицкого «Магниту» необходимо было вырасти в ноябре и декабре на 14,6%, приводили подсчеты аналитики Ситибанка. Однако в декабре рост выручки ритейлера замедлился еще сильнее и составил лишь 6,91% – так медленно компания еще не росла никогда, замечают аналитики «ВТБ капитала». Самым отстающим оказался формат гипермаркета, где декабрьские продажи снизились на 9,7%, пишут они, тогда как формат «у дома» пострадал от низкой маркетинговой активности и слабого потребления в целом.

«Магнит» недовыполнил и собственный план по открытию новых магазинов. Компания открыла 927 новых магазинов формата «у дома» вместо планируемых 1000-1100, 986 магазинов формата дрогери вместо 1200 и 18 гипермаркетов вместо 80. В 2016 г. в каждом формате было открыто меньше магазинов, чем в 2015 г. Уменьшение числа новых открытий может быть связано с тем, что в 2016 г. компания ужесточила требования к уровням рентабельности и срокам окупаемости новых магазинов, напоминает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Вероятно, из-за этого было решено отказаться от открытия части магазинов, считает она.

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Ключевая аудитория «Магнита» - население небольших городов и относительно небогатых регионов, говорит Колупаева, эти покупатели еще не оправилась от кризиса, в отличие от покупателей основных конкурентов «Магнита», у которых больше клиентов живет в крупных городах. К тому же многие ритейлеры последние несколько лет занимались обновлением формата магазинов, повышая свою привлекательность для покупателя, добавляет она. «Магнит» же начал программу модернизации только осенью 2016 г. – вполне вероятно, что по итогам декабря и IV квартала 2016 г. ритейлер уступит по выручке основному конкуренту – X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), говорит Колупаева. X5 опубликует операционные результаты 24 января. Представитель X5 от комментариев отказался до публикации отчетности.

«Магнит» впервые обогнал по выручке X5 в 2013 г. По итогам III квартала 2016 г. X5 сумел вернуть лидерство, правда, без учета продаж магазинов косметики «Магнита» – «Магнит косметик».

«У нас нет задачи быть первыми, у нас задача быть эффективными для акционеров, – заявлял Галицкий в июле прошлого года. – Мы должны быть понятными, платить дивиденды и быть прибыльными».

Аналитики «Ренессанс капитала» снизили прогноз роста выручки «Магнита» с 17,5% до 14,8% в 2017 г. после публикации операционных результатов.

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