Сечин предлагал Путину 500 млрд рублей налогов за отмену монополии «Газпрома» на экспорт газа – РБК

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в настоящий момент находится в стадии переговоров с британской BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») о заключении контракта на поставки газа российской компанией на экспорт через Германию. Об этом, как пишет РБК, Сечин написал в письме президенту России Владимиру Путину, которое датируется 13 декабря 2016 г.

Как говорится в письме, подлинность которого подтвердили агентству источник в «Роснефти» и топ-менеджер «Газпрома», срок действия контракта – 16 лет, а поставлять российская компания хочет 7 млрд куб. м газа в год. «Предварительная точка передачи газа - Грайфсвальд (Германия), начало поставок - 2018-2019 гг.», - указывается в письме.

В документе отмечается, что в конце 2015 г. британская компания предложила «Роснефти» приобрести ее газа на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Путин тогда поручил проработать эту сделку через «Газпром экспорт».

Сечин в своем послании президенту подчеркивает, что переговоры «Роснефти» с BP в данный момент находятся в продвинутой стадии, и обещает, что заключение контракта с британской компанией может пополнить российский бюджет на более чем 500 млрд руб. дополнительных налогов.

В своем письме Сечин настаивает на том, что поставки «Роснефтью» газа для BP не только не будут конкурировать с контрактами «Газпрома», а к тому же потеснят с рынка Европы газ из США. «Они заместят объемы импортного газа, закупаемого или планируемого к закупке у конкурирующих поставщиков (прежде всего СПГ из США)», - обещает Сечин, добавляя, что этот контракт увеличит долю российского газа на рынке Европы и даст возможность эффективно использовать свободные экспортные газотранспортные мощности.

В соответствии с посланием «Роснефти» компания еще в апреле прошлого года направила в Минэнерго и «Газпром экспорт» проект агентского соглашения о поставках своего газа через единый экспортный канал. Однако, пишет РБК, «Газпром» и ее трейдер не стали проводить переговоры «без аргументации». В своем письме Сечин просит президента дать указание Минэнерго «ускорить проработку организации поставок газа «Роснефти» через «Газпром экспорт» и рекомендовать «Газпрому» в сжатые сроки обеспечить заключение агентского договора» с целью увеличить экспорт российского газа в Европу.

По информации РБК, Путин 17 декабря прошлого года поручил министру энергетики Александру Новаку «проработать» обращение руководителя «Роснефти» и «доложить».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать служебную переписку Сечина с президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отказался комментировать письмо. Представитель «BP Россия» Владимир Буянов решил не комментировать детали переговоров. Он уточнил, что британская компания могла бы купить газ «Роснефти» для рынка Европы, если бы у российской компании была возможность его экспортировать.