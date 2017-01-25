Сбербанк прокомментировал поданный в США против него и Грефа иск

Сбербанк считает, что бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов, подавший в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к банку, не оставляет попыток уйти от ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», - сказали в банке, комментируя подачу иска.

По данным «Ведомостей», до конца 2009 г. крупнейшим владельцем «Павловскгранита» был Пойманов. Но предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management, говорится в иске.

В ноябре 2016 г. PPF Management подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, «Сбербанк капиталу» и его гендиректору Ашоту Хачатурянцу, «НЭО Центр» и его вице-президенту Олегу Грефу, совладельцу Национальной нерудной компании (ННК) Юрию Жукову, а также еще нескольким юридическим и физическим лицам. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций предприятия «Павловскгранит», специализирующегося на добыче гранитного щебня. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы «воспользоваться спадом на рынке» и осуществить рейдерский захват «Павловскгранита».