«Роснефть» и Башкирия договорились сотрудничать

«Роснефть» и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве, в котором прописаны общие принципы взаимодействия сторон. Документ подписали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин и глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщила «Роснефть».

В соответствии с соглашением стороны будут вести программы комплексного развития Башкирии, включая «минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов». Также прописано производственное сотрудничество в виде совместных проектов «по строительству и модернизации объектов нефтегазохимии и созданию благоприятных условий для разведки и добычи углеводородного сырья».

В числе направлений сотрудничества - развитие сети АЗС «Роснефти», производство связующих для дорожного строительства, импортозамещение смазочных материалов на промышленных предприятиях и транспорте.

12 октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс 1 акция находятся в собственности Башкирии.

В декабре председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев сообщил, что в проекте соглашения о сотрудничестве с «Роснефтью» есть положения о сохранении объема финансирования социальных проектов и спорта. Он предлагал «Роснефти» сохранить «социальную нагрузку, которую традиционно «Башнефть» несла», в том числе «поддержку наших спортивных команд».

Отдельно спорт в сообщении «Роснефти» не упоминается - есть лишь фраза о том, что «в соглашении особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий».