«Газпром» 24 января поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье

«Газпром» 24 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 631,9 млн куб. м газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«С начала текущего осенне-зимнего периода компания уже в шестнадцатый раз улучшила этот показатель», - говорится в сообщении.

Предыдущее пиковое значение было зафиксировано 19 января и составило 627,2 млн куб. м.

По газопроводу «Северный поток» уже две недели, начиная с 10 января, ежесуточно поставляется максимально возможный объем газа - 167,4 млн куб. м (в пересчете на год это на 11,1% больше проектных объемов газопровода).

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» в 2016 г. увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с прошлым годом - до более 179,3 млрд куб. м, что стало историческим максимумом.