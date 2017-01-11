«Газпром» установил новый суточный рекорд экспорта по «Северному потоку»

«Газпром» 10 января установил новый суточный рекорд экспорта по газопроводу «Северный поток», поставив 167,4 млн кубометров газа, передает ТАСС.

«За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 млн куб. м газа - на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год. Рост по сравнению с 9 января, когда был установлен предыдущий рекорд, - 2 млн куб. м», - сообщили в пресс-службе компании.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток» имеет дополнительный запас прочности при поставках газа в Европу в осенне-зимний период. Поставки осуществляются в условиях сильного похолодания и существенного спроса на газ. «В то время как Украина вышла на очень высокие - более 80 млн куб. м в сутки - объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», - добавил он.

Среднегодовая загрузка газотранспортной системы «Северный поток» с пропускной способностью 55 млрд куб. м в 2016 г. составила 80%. При этом поставки газа потребителям ЕС увеличились на 12% и составили 43,8 млрд куб. м.