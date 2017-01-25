Путин: Инвесторы уже заработали на «Роснефти»

Инвесторы, участвовавшие в приватизации пакета акций «Роснефти», уже выиграли, так как после заключения сделки стоимость компании выросла, сказал президент России Владимир Путин во время встречи с инвесторами. «Уже после завершения сделки стоимость компании выросла на 18%, так что вы уже заработали», - отметил он.

Президент поблагодарил участников приватизации «Роснефти» за доверие и заверил в успешном развитии их бизнеса. «Хочу поздравить вас с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании "Роснефть". Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение», - сказал Путин в начале беседы. «Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться и будет развиваться успешно», - добавил глава государства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встрече с Путиным, помимо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, присутствуют руководитель Суверенного фонда Катара Аль Тани, главный исполнительный директор Glencore Айвен Глазенберг и главный исполнительный директор банка Intesa Карло Мессина. Песков указал, что на встрече не будет темы регистрации компаний, но Путин «обладает всей необходимой информацией».

Сегодня Reuters написало, что сделка по продаже госпакета «Роснефти» стала неожиданностью и для менеджмента «Роснефти», и для акционеров из BP, и для членов правительства: по данным агентства, ее организовывал лично Сечин. Совет директоров «Роснефти» узнал о продаже от Сечина только 7 декабря - через несколько часов после записи его встречи с Путиным для телевидения, сказал источник Reuters.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». В начале января прояснилась схема финансирования сделки, это стало известно из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares.