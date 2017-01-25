ЦБ: Банки быстро вернули средства при приватизации «Роснефти»

Продажа 19,5% акций НК «Роснефть» в декабре прошлого года действительно вызвала отток средств из банковского сектора, но в том же месяце они вернулись через бюджетные расходы, пишет Банк России.

«Оттоку денег из банковского сектора способствовало проведение сделки по продаже части государственного пакета акций компании ПАО "НК "Роснефть" и размещение ОФЗ Минфином России. Эти средства сначала поступили на счета федерального бюджета в Банке России, а затем во второй половине месяца вернулись обратно в банковский сектор в виде бюджетных расходов», - говорится в обзоре ликвидности ЦБ.

ЦБ не называет банки, участвовавшие в финансировании сделки (ее сумма составила 692 млрд руб., пакет у госхолдинга «Роснефтегаз» приобрел консорциум в составе Glencore и QIA).

"Необходимость проведения крупных клиентских платежей (в том числе расчетов по сделке по покупке акций ПАО "НК "Роснефть") потребовала от отдельных банков формирования больших остатков средств на их корреспондентских счетах за счет операций постоянного действия Банка России по предоставлению ликвидности. Как следствие, во второй половине декабря наблюдался рост потребности банков как в привлечении средств у Банка России, так и в их размещении на депозитах Банка России", - сказано в обзоре.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщал, что ВТБ выступил в приватизации «Роснефти» банком-организатором со стороны компании, помог ей осуществить валютные операции без влияния на рынок. «Если говорить об участии ВТБ в приватизации "Роснефти", то мы выступили банком - организатором сделки со стороны компании. Мы, как банк, помогли компании осуществить валютные операции таким образом, чтобы на рынок это не оказало никакого влияния», - сказал первый зампред банка на прошлой неделе.

Соловьев не пояснял схему участия ВТБ в сделке по приватизации «Роснефти». «Я бы не хотел детально комментировать, самое главное, что в результате сделки не возникло никакой волатильности. Рубль только плавно укреплялся», - отметил он.