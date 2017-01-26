В Пензе произошел взрыв на ТЭЦ «Т плюс», есть жертвы

В Пензе на ТЭЦ произошел взрыв, в результате произошло обрушение здания, есть погибший, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. По словам источника РИА, в здании обрушилась кровля на площади 300 кв. м. ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС сообщает, что обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров. «По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси», - сказал собеседник ТАСС. Данные о пострадавших, по его словам, уточняются. Источник в Центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. «Данные о раненых не поступали», - сказал источник.

Сайт областного управления МЧС сообщает, что произошло обрушение кровли в ПАО «Т плюс» ТЭЦ-1: г. Пенза, ул.Ново -Черкасская, 1 и пострадал один человек, информация уточняется.

Сайт группы «Т Плюс» пока о случившемся не сообщает. Филиал «Пензенский» группы объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе, в его составе работают Пензенская ТЭЦ-1 и Пензенская ТЭЦ-2, а также котельная «Арбеково».