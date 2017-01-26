«Полюс» выкупит у «Ростеха» 23,9% СП по Сухому Логу за $141 млн

«Полюс» планирует приобрести у «Ростеха» дополнительную долю в размере 23,9% в ООО «СЛ Золото» - компании, выигравшей аукцион на месторождение Сухой Лог. Сумма сделки составит около $141 млн, говорится в сообщении ПАО «Полюс».

Сейчас в СП у «Ростеха» 49%, у «Полюса» - 51%.

«Полюс» ожидает, что итоги аукциона будут официально объявлены до конца февраля 2017 г. Выдача вслед за этим лицензии на право пользования месторождением может занять до трех месяцев или, возможно, более, полагает «Полюс». Выкуп части пакета «Ростеха» будет возможен после получения лицензии. Сумма $141 млн будет выплачиваться частями на протяжении следующих 5 лет (с правом ускорить процесс приобретения).

В четверг, 26 января, стало известно, что совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото» – выиграло аукцион на право разработки одного из крупнейших в мире месторождений золота – Сухой Лог. «Ростех» уточнил сумму сделки - 9,406 млрд руб., из которых 8,5 млрд руб. задатка.