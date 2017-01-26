Определены победители конкурса на крупнейшее месторождение золота

Совместное предприятие «Полюса» и «Ростеха» – «СЛ золото» выиграло аукцион на право разработки одного из крупнейших в мире месторождений золота – Сухой Лог. Это сообщила пресс-служба Минприроды со ссылкой на министра Сергея Донского.

Претенденты на месторождение – кроме «СЛ золота» за право разрабатывать его боролась компания «Золото Бодайбо» – сделали всего один шаг. Стартовая цена выросла на 10% до 9,4 млрд руб.

«Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет­ мощнейший эффект на социально-­экономическое развити­е Иркутской области и­ всего макрорегиона, ускори­т развитие смежных от­раслей промышленности­», – цитирует пресс-служба Донского. Созданная при добыче золота и ­серебра инфраструктур­а в дальнейшем позвол­ит добывать и другие полезные ис­копаемые. Проект пред­усматривает доразведк­у и можно рассчитывать на знач­ительный прирост запа­сов по золоту, серебр­у и другим видам сырья, подчеркнул Донской.

Получить комментарии представителей «Полюса» и «Ростеха» пока не удалось.

Сухой Лог – одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота. В 1990-х гг. его пыталась разработать компания «Лензолото», с начала XX в. работавшая на расположенных неподалеку от месторождения россыпях (в 1929 г. британская Lena Goldfields прекратила участие в капитале компании, сейчас «Лензолото» принадлежит «Полюсу»). В 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал у «Лензолота» лицензию на Сухой Лог. С тех пор правительство неоднократно пыталось найти месторождению нового разработчика. «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto – все эти компании в разное время интересовались лицензией на Сухой Лог.