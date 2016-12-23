ВТБ хочет добывать золото

Новые претенденты на участие в разработке крупнейшего в России золоторудного месторождения еще могут появиться
Norm Betts / Bloomberg
Роснедра получили первые заявки на участие в аукционе по продаже месторождения Сухой Лог в Иркутской области с запасами 1942 т золота (см. врез). Пока их две – от компаний «СЛ золото» и «Золото Бодайбо», передал через пресс-службу министр природных ресурсов Сергей Донской. По его словам, претенденты в ближайшее время должны перечислить задаток, равный стартовой цене, – по 8,55 млрд руб. каждый. Представитель Минприроды добавил, что других заявок пока нет.