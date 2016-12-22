Роснедра заключили договоры задатка по Сухому Логу с двумя компаниями

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что Роснедра заключили договоры задатка на участие в аукционе по золоторудному месторождению Сухой Лог с «СЛ Золото» и ООО «Золото Бодайбо».

Акционерами «СЛ Золото» являются СП ПАО «Полюс» (51%) и «Ростеха» (49%). ООО «Золото Бодайбо» – это структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с экс-акционерами Polyus Gold (материнская компания «Полюса»).

По словам Донского, «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо» заключили договоры о внесении задатка с Роснедрами и в ближайшее время должны перечислить средства на счет в размере стартового платежа в 8,55 млрд руб.

Внесение задатка является условием аукциона и должно быть подтверждено в заявках претендентов. При этом пока заявки в Роснедра не представлены. Срок приема заканчивается 28 декабря.