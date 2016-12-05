Минприроды продает крупнейшее месторождение золота

Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: 2000 т золота – с аукциона

Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 ноября подписал распоряжение об аукционе на право разработки крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог (запасы – 1942 т золота для открытой и подземной добычи, а также 1533 т серебра), сообщает сайт правительства. Не менее 25% в уставном капитале претендента должно принадлежать юридическому лицу, в котором у государства более 50%, следует из условий аукциона.

Стартовый платеж – 8,55 млрд руб., говорится в постановлении, шаг торгов – 855,1 млн руб. Аукцион пройдет 26 января 2017 г., заявки на участие в нем Федеральное агентство по недропользованию принимает до 28 декабря 2016 г., сказано на сайте торгов.

Лицензия на месторождение продается из расчета $2 за тройскую унцию запасов, что дешево даже для месторождения без инфраструктуры, говорит Николай Сосновский из Prosperity Capital Management: на рынке сделки проходят из расчета $10–20 за тройскую унцию запасов на плохо разведанных месторождениях без инфраструктуры, $30–50 – на разведанных месторождениях с минимальной инфраструктурой и $50–100 – на месторождениях, где быстро и недорого можно начать добычу. Сосновский уверен, что стартовая цена на торгах вырастет.

Сухой Лог – одно из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире. С начала XX в. на примыкающих к Сухому Логу месторождениях работала компания «Лензолото» (с 2004 г. принадлежит «Полюсу»). В начале 1990-х гг. «Лензолото» получило лицензию и на Сухой Лог, но в 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал ее – из-за срыва срока разработки. В октябре 1999 г. тогдашний министр природных ресурсов Борис Яцкевич говорил об аукционе, дальше слов дело не пошло. С тех пор правительство неоднократно пыталось найти месторождению хозяина: «Норильский никель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick Gold, Placer Dome и Rio Tinto интересовались лицензией на Сухой Лог.

Основных претендентов два, сказал летом 2016 г. министр природных ресурсов Сергей Донской: «Полюс» и «Алроса». «Полюс» не говорит, собирается ли он участвовать в аукционе на Сухой Лог, но летом гендиректор «Полюса» Павел Грачев предупреждал «Ведомости», что актив принципиально интересует компанию – из-за размера и из-за расположения. «Полюс» много вложил в инфраструктуру Иркутской области, объяснял Грачев, в частности Бодайбинского района, где расположен Сухой Лог, а до 2011 г. «Полюс» разрабатывал месторождение Западное, фактически фланг Сухого Лога.

Представитель «Алросы» сказал, что разработка золоторудных месторождений не соответствует стратегии и не планируется. Но «Алроса» добилась от Минприроды правки закона «О недрах» – подконтрольные государству компании и их «дочки» могут попутно добывать ценные металлы – и в 2017 г. начнет добычу попутного золота на Нижне-Ленском месторождении.

Представитель Nordgold сообщил, что компания изучает условия аукциона, решение примет до истечения срока подачи заявок. Представитель Polymetal воздержался от комментариев, представители Kinross и Petropavlovsk не ответили.

Основной претендент – «Полюс», считает аналитик «Атона» Андрей Лобазов: компания не скрывает интереса к активу и уже создала совместное предприятие с «Ростехом» – «СЛ золото», где у «Полюса» 51%, а также инвестировала в инфраструктуру. Оставить блокирующий пакет за государством – вполне разумное ограничение, полагает Лобазов, правительство сможет контролировать освоение, а продажа доли на более позднем этапе может быть более выгодна. Представитель «Ростеха» отказался от комментариев.

Сейчас удачное время для конкурса на Сухой Лог: мировая цена на золото проходит дно, к запуску месторождения цены успеют восстановиться, комментирует Михаил Лесков из American Appraisal Russia, должно помочь и смягчение внешнеполитического климата – развивать крупнейшее месторождение без иностранного капитала, экспертизы и специалистов менее эффективно. Инвестиции в Сухой Лог – минимум $5–6 млрд, оценивает председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.