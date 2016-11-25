Блокпакет «Полюса» может достаться нескольким инвесторам

Китайские золотодобывающие компании Zhaojin Mining Industry (капитализация – $2,6 млрд) и Zijin Mining Group Co ($9,9 млрд) присоединились к переговорам по покупке 25% в российском «Полюсе», пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Это подтверждает и собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров. Кроме того, к пакету в «Полюсе» проявляют интерес и катарские инвесторы, пишет Bloomberg.

Zhaojin рассматривает возможность выкупить блокирующий пакет у Polyus Gold совместно с еще одним участником переговоров – конгломератом Fosun. Сумма сделки – $2 млрд, отмечают источники Bloomberg. Стоимость пакета – $2,13 млрд, утверждает источник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки. На Московской бирже блокпакет «Полюса» в четверг стоил 210,5 млрд руб. (или $3,3 млрд по текущему курсу). Оценка «Полюса» для сделки корректируется на стоимость квазиказначейского пакета, который планируется погасить (компания в процессе присоединения «Полюс-инвеста», на балансе которого 34,1% «Полюса»), объясняет источник, близкий к одной из сторон. Представитель «Полюса» от комментариев отказался, а связаться с представителями китайских компаний, не удалось.

Сделка скорее всего будет комплексная, Fosun привлекает Zhaojin к переговорам, чтобы разделить риски, говорит источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров. Собеседник, близкий к еще одной стороне, считает, что интерес стратегических инвесторов вызван активной подготовкой «Полюса» к SPO. В конце этого – начале следующего года «Полюс» планировал разместить на Московской бирже не менее 5,5% акций, чтобы увеличить количество акций в свободном обращении минимум до 10% и соответствовать первому уровню листинга (сейчас free float – 4,53%).

«Полюс» Золотодобывающая компания

Основной акционер – Polyus Gold (61,37%).

Капитализация – 841,8 млрд руб.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – $1,8 млрд,

Чистая прибыль – $889 млн.

«Полюс» нацелен на продажу крупного пакета одному или нескольким стратегическим инвесторам, если не выйдет – компания разместит акции на бирже. Polyus Gold ведет два процесса параллельно», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Снижение доли участия основного акционера согласуется с намерением компании провести размещение, отметил источник, близкий к «Полюсу». У «Полюса» уникальный набор высококачественных активов, что сильно повышает шанс привлечь новых инвесторов, отмечает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Козырем в переговорах может быть возможность разработки одного из крупнейших месторождений золота в мире – Сухого Лога, считает эксперт. Но несмотря на то, что китайцы традиционно активны в золотодобывающем секторе и смотрят почти на все, покупают они избирательно, указывает Сосновский.

Polyus Gold нужно снижать долговую нагрузку. В конце прошлого года структуры владельца Polyus Gold Саида Керимова – Sacturino и Wandle Holdings – консолидировали акции Polyus Gold. В течение первого полугодия компания привлекла кредит у Сбербанка на $6,2 млрд и выкупила у Sacturino и Wandle Holdings 31,11% своих акций за $3,2 млрд, затем погасила их. Весной Polyus Gold продала «Полюсу» 31,59% его акций за $3,4 млрд. Чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд), а его отношение к EBITDA на 30 июня (более актуальных данных нет) было 2,5. На обратный выкуп акций у Polyus Gold «Полюс» потратил как кредитные средства Сбербанка, так и собственные, следует из презентации компании.