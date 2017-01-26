UC Rusal удалось снизить доходность 5-летних евробондов в долларах

Доходность 5-летних евробондов UC Rusal в долларах установлена на уровне 5,125%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,375%, затем он был снижен до 5,25%.

Компания планирует в четверг разместить дебютный выпуск еврооблигаций.

Размещению предшествовало масштабное road show, которое прошло в Северной Америке, Европе и Азии 20-25 января. Организаторами сделки выступают 13 банков: JP Morgan, Crеdit Agricole, Citi, Credit Suisse, Газпромбанк (MOEX: GZPR), ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, «Ренессанс капитал», SG CIB, UBS, UniCredit и «ВТБ капитал».

До сих пор UC Rusal размещал облигации только на внутреннем российском рынке.

Привлекая средства на внешнем рынке, UC Rusal получает возможность «гасить долг перед российскими банками, которые вынуждены занимать у ЦБ по очень высоким ставкам», заявил президент и основой владелец компании Олег Дерипаска в интервью телеканалу «Россия 24» на прошлой неделе. В ситуации, когда «никакие инвестиции не окупаются по сравнению со ставками, которые Центробанк поддерживает в экономике», очень важно производить опережающее погашение долга, сказал он.

Общий долг UC Rusal на конец сентября 2016 г. был $10,9 млрд, компания указывала, что может позволить себе дальнейшее увеличение общей суммы долга, но имеет ограничения по заимствованиям для увеличения капитальных затрат или покупки стратегических активов.