Руководство Шереметьево договорилось с ВЭБом реструктуризации долга «Коммерсантъ»

Долг Шереметьев перед ВЭБом более чем в $500 млн был реструктурирован в декабре 2016 г., пишет «Коммерсантъ». Стороны подтвердили изданию, что сделка закрыта.

Речь идет о кредите, который перешел аэропорту в апреле 2012 г., когда к нему было присоединено ОАО «Терминал». Оно брало кредиты под строительство терминала D. Тогда оно заняло в банках около $1,1 млрд, на ВЭБа приходилось $947 млн. В начале 2016 г. гендиректор МАШ Михаил Василенко заявлял. Что задолженность аэропорта перед ВЭБом составляет $551 млн, а перед ВТБ — $128 млн. Сейчас долг аэропорта перед ВЭБом — $533 млн, перед ВТБ — $97 млн.

Собеседники издания утверждают, что ВЭБ согласился понизить rhtlbnye. ставку до 7,4% (ранее по неофициальным данным она составляла 8,33%) и продлить срок кредита на десять лет.

Вероятна и предстоящая реструктуризация кредита перед ВТБ. Представители банка заявили о достижении принципиального согласия по условиям реструктуризации. Сейчас оно реализуется. Наличие договоренностей подтвердили и в МАШ.