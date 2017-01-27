Подразделение Alibaba купило сервис переводов MoneyGram за $880 млн

Китайская компания Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba Group, договорилось о покупке американского сервиса денежных переводов MoneyGram за $880 млн. Об этом говорится в сообщении Ant Financial.

Как отмечает Bloomberg, Ant Financial заплатит за каждую акцию MoneyGram $13,25 наличными. На закрытии торгов в среду, 25 января, акции американской компании стоили $11,88 за штуку. То есть надбавка к стоимости бумаг составила примерно 11,5%.

После сделки MoneyGram продолжит работать под своим брендом и останется в штаб-квартире в Далласе.

Предполагается, что сделка будет завершена во второй половине 2017 г. при условии ее одобрения акционерами MoneyGram и регулирующими органами, отмечает «Интерфакс».