Чистая прибыль Alibaba за 9 месяцев упала в два раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам девяти месяцев 2016-2017 финансового года, завершившихся 31 декабря, упала в 2,1 раза в годовом выражении - до $4,519 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила $1,85 против $3,98 по итогам аналогичного периода 2015-2016 финансового года. Выручка Alibaba составила $17,240 млрд, что в 1,5 раза больше показателя за предыдущий сопоставимый период.

Чистая прибыль компании в III квартале фингода выросла в годовом выражении на 37,7%, достигнув $2,471 млрд. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила $1 против $0,76 за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне $1,13 на акцию. Выручка в отчетном периоде подскочила на 54,1%, достигнув $7,669 млрд.

«Мы показали отличные результаты в этом квартале с ростом выручки на 54%», - приводятся в релизе слова финансового директора компании Мэгги Ву (Maggie Wu).