АТОР: Германия сняла последние ограничения на полеты в Шарм эль-Шейх

Авиационные власти ФРГ сняли последние ограничения на полеты в египетский курорт Шарм эль-Шейх, связанные с требованием о соблюдении минимальной высоты полетов над Южным Синаем. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР). В МИД Египта считают, что теперь можно будет организовать больше рейсов из Германии, так как авиакомпании смогут вводить прямые рейсы без дополнительного страхования.

«После авиакатастрофы российского самолета над Синайской пустыней в октябре 2015 г. немецким авиакомпаниям было рекомендовано пролетать этот район, не снижаясь ниже высоты в 26 000 футов (7925 м)», - напоминает АТОР.

По данным египетской стороны, в 2016 г. из Германии в туристические районы Египта прибыло 125 прямых рейсов, большая часть которых пришлась на курорты Красного моря. Больше всего туристов приезжает в Египет именно из Германии.