Минтранс анонсировал скорое возобновление полетов в Египет

Минтранс России направил в правительство отчет о проверке аэропорта Каира, заявил министр транспорта Максим Соколов. Как передает ТАСС, он сказал это в кулуарах съезда «Единой России». «Полагаю, что это вопрос ближайшего недалекого будущего», - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом. Доклад по итогам проверки мер безопасности для чартерных перелетов в курортные города в правительство еще не направлен. Оттуда эксперты только приехали и даже не составили заключение для Минтранса.

Российские специалисты в очередной раз проинспектировали аэропорт Каира в конце декабря 2016 г., проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха закончилась 19 января. Раньше Соколов называл январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже - аэропорты курортных городов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 г. после того, как Москва признала терактом крушение на Синайском полуострове самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По версии следствия, бомбу в салон заложили в аэропорту вылета. Reuters ранее сообщал, что это мог сделать механик компании EgyptAir, двоюродный брат которого за полтора года до того вступил в «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Египетская авиакомпания EgyptAir опровергла появившуюся на прошлой неделе информацию о причастности технического специалиста компании к теракту на борту А321.

После катастрофы многие западные авиакомпании отказались от полетов над Синаем. Затем Великобритания объявила о приостановке вылетов гражданских самолетов из аэропортов Египта. Российские и египетские чиновники говорили о преждевременности выводов и призывали дождаться официальных результатов следствия. Россия 6 ноября приняла решение о прекращении авиасообщения с Египтом, причем официально президент принял такое решение с подачи ФСБ, и в тот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что это решение не связано с расследованием крушения на Синае. Условием для возобновления авиасообщения Москва назвала достаточные меры безопасности в аэропортах Египта. Египетская сторона не раз сообщала в СМИ, что работа по усилению безопасности идет, переговоры продолжаются и авиасообщение может скоро возобновиться.