Египет не прошел проверку России на безопасность авиасообщения

Проверки авиационной безопасности в аэропортах Египта вновь выявили недостатки, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«На протяжении последнего времени проводились различного рода тесты и проверки на соответствие аэропорта Каира, но в первую очередь курортных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады высоким российским требованиям безопасности. К сожалению, результаты проверок, те недостатки, что вновь были выявлены, пока не позволяют говорить о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом», - сказал источник.

Он сообщил, что, в частности, были выявлены недостатки в профессиональной подготовке персонала, отвечающего за соблюдение требований авиационной безопасности, а также в системах контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных лиц.

Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что возобновление турпотока в Египет зависит от мер безопасности, которые должны гарантировать египетские власти. Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре минувшего года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.