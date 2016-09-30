Минтранс назвал слухами данные о возобновлении авиасообщения с Египтом в октябре

Министр транспорта России Максим Соколов опроверг сообщения о возобновлении перелетов из России в Египет уже в октябре. «Да, действительно, это слухи», - сказал Соколов в прямом эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Министр добавил, что российские транспортные власти после последней инспекции египетских аэропортов пришли к выводу, что приступать к подготовке предложений об открытии авиасообщения с Россией пока рано.

«Большой перечень мероприятий реализован, в том числе в соответствии с нашими рекомендациями, но в настоящий момент по итогам проверки говорить о том, что можно готовить предложения для открытия авиасообщения, еще преждевременно», - сказал Соколов в кулуарах Международного инвестфорума «Сочи-2016».

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Алексей Конюшков выразил мнение, что вернуть былой туристический поток россиян на курорты Турции и Египта после возобновления авиасообщения вряд ли удастся.

При этом он подчеркнул, что возобновление турпотока в Египет зависит от мер безопасности, которые должны гарантировать египетские власти, передает его слова «РИА Новости».

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре минувшего года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.