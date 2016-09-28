Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в октябре – ТАСС

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в октябре. Как заявил ТАСС источник, близкий к Минтрансу России, этот срок обсуждался во время визита министра транспорта России Максима Соколова в Египет.

По словам собеседника агентства, вице-премьер России Аркадий Дворкович на следующей неделе проведет совещание по этому вопросу.

Ранее в среду заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Алексей Конюшков выразил мнение, что вернуть былой туристический поток россиян на курорты Турции и Египта после возобновления авиасообщения вряд ли удастся.

При этом он подчеркнул, что возобновление турпотока в Египет зависит от мер безопасности, которые должны гарантировать египетские власти, передает его слова «РИА Новости».

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г. Авиасообщение было прекращено в ноябре минувшего года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.