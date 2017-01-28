Открытие авиасообщения с Египтом возможно в ближайшее время – Дворкович

Решение о возобновлении авиарейсов в Каир близко, заявил сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович. «Я время называть не буду [срок возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром], но думаю, что по Каиру решение близко», - сказал Дворкович.

Возобновление авиасообщения России с Египтом должно начаться с открытия регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, оснащенном новыми системами обеспечения безопасности. Предложения о начале полетов Минтранс уже направил на рассмотрение в правительство, говорил министр транспорта Максим Соколов 21 января. Открытие чартерных рейсов в курортные города Египта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх - состоится позднее, указывали ранее в Минтрансе, добавляя, впрочем, что это «вопрос недалекого будущего».

Россия и Египет планируют также подписать межправительственное соглашение в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Возможно, документ подпишут во время визита министра гражданской авиации Египта Шарифа Фатхи в Россию в начале февраля. Российские специалисты в очередной раз проинспектировали аэропорт Каира в конце декабря 2016 г., проверка аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха закончилась 19 января.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 г. после того, как Москва признала терактом крушение на Синайском полуострове самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По версии следствия, бомбу в салон заложили в аэропорту вылета. Reuters ранее сообщало, что это мог сделать механик компании EgyptAir, двоюродный брат которого за полтора года до того вступил в «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Египетская авиакомпания EgyptAir опровергла появившуюся на прошлой неделе информацию о причастности технического специалиста компании к теракту на борту А321.