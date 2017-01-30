Бывший топ-менеджер Gucci может войти в совет директоров «Детского мира»

Бывший глава британской сети Harrods Джеймс Макартур может войти в совет директоров «Детского мира». Его кандидатуру выдвинул основной акционер «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Собрание акционеров, на котором будет переизбран совет, состоится 3 марта.

Сейчас Макартур консультирует предпринимателей в сфере ритейла и фэшн-индустрии. До перехода в Harrods в 2008 г. он на протяжении ряда лет был вице-президентом Gucci Group, возглавляя при этом марку Yves Saint Laurent. После Harrods с 2011 по 2015 г. возглавлял Anya Hindmarch.

Ранний этап карьеры провел в финансовом секторе – работал в Morgan Stanley и Резервном банке Новой Зеландии.

Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир» и ELC.

АФК «Система» владеет 72,5% компании, по итогам IPO планирует сохранить контроль. Помимо «Системы» продающим акционером выступает Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation), который владеет 23,1% компании.

Сейчас в совет директоров «Детского мира» входят гендиректор ритейлера Владимир Чирахов, бывший старший вице-президент «Системы» Кристофер Алан Бакстер, ее действующие топ-менеджеры Олег Мубаракшин, Валентин Корчунов, Надежда Носова, совладелец сети Concept Club (доля в компании принадлежит «Системе») Леонид Ханик, Шон Глодек из РФПИ, старший вице-президент РКИФа Лэй Тэн, а также Кристофер Паркс из «М.Видео» и гендиректор компании «Иннова» Геворк Саркисян.