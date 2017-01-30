ФАС возбудила дело против «Почты России» за нарушение закона о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Почты России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщило ведомство.

«Почта России» не выполнила предупреждение, выданное ФАС после рассмотрения заявления ООО «ФПС» об отказе в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и внутренней письменной корреспонденции на территории России, поясняет ведомство.

Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 г.

«Почта России» заявила, что не видит правовых оснований для заключения агентского договора с ООО «ФПС» и не несет никаких обязательств по договорам указанной компании с отправителем.