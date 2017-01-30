Контракт «Газпрома» и «Стройгазмонтажа» на строительство части «Силы Сибири» подорожал на 25,6%

Контракт «Газпрома» со «Стройгазмонтажом» (СГМ) Аркадия Ротенберга на строительство половины линейной части экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» подорожал на 25,6%, или 50,6 млрд руб., свидетельствуют материалы системы госзакупок.

СГМ строит 1124 км – от Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) до границы с Китаем из общих 2200 км от Чаяндинского месторождения до Поднебесной.

В конце 2015 г. «Газпром» заключил с СГМ пять контрактов на общую сумму 197,639 млрд руб. на строительство «Силы Сибири». Теперь «Газпром» опубликовал новые данные об этих контрактах. На этот раз предметом контракта является аббревиатура СМР (строительно-монтажные работы). Однако номер госконтракта но новым сделкам такой же, как и у вышеупомянутых контрактов на «Силу Сибири».

Таким образом, сумма пяти контрактов СГМ на «Силу Сибири» выросла с 197,639 млрд до 248,255 млрд руб.

Причина изменения сумм контрактов – «установление твердой цены», отмечается в материалах закупок.

На данный момент «Газпром» раскрыл строительные контракты на «Силу Сибири» на 469 млрд руб. При этом надо помнить, что эта сумма неполная, так как в контракт с подрядчиком не включается стоимость материалов централизованной поставки.