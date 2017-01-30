Россия обжаловала в ВТО пошлины ЕС на холодный прокат

Россия направила запрос в ВТО на консультации с Европейским союзом по процедуре разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговыми пошлинами ЕС на российский холодный прокат. «Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования», – сообщило Минэкономразвития.

Пошлины вступят в силу 5 августа и будут действовать пять лет, они также имеют ретроспективное действие с начала расследования ЕС (май 2015 г.). Для проката ММК будет действовать 18,7%-ная пошлина, для «Северстали» – 34%-ная, а для НЛМК и других российских производителей – 36,1%-ная.

В 2015 г. в Европу больше всех поставлял холоднокатаного проката именно НЛМК (350 000 т), его конкуренты – «Северсталь» (200 000–250 000 т) и ММК (около 100 000 т), писали «Ведомости». За первое полугодие 2016 г. на европейские продажи у «Северстали» пришлось 20,7% выручки ($479 млн), у НЛМК – 19,4% ($670 млн).

Еврокомиссия инициировала антидемпинговое расследование по холоднокатаному прокату в 2015 г. по заявлению ассоциации Eurofer. В июле того же года по ее же запросу комиссия возбудила дело и по российскому горячекатаному прокату. По данным Eurofer, импорт холоднокатаного проката из России составил в 2015 г. 903 000 т, а толстого горячекатаного листа – 1,5 млн т.

Консультации – первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.