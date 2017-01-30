Власти Пензы обвинили «Т плюс» в затягивании ликвидации аварии на теплосети

Ликвидация аварии на теплосетях Пензы затянулась по вине компании «Т плюс», не предупредившей управляющие компании, что ремонт на ТЭЦ-1 займет 12-14 часов. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Пензы.

«По мнению специалистов, тепловые сети в районе Севера можно было бы сохранить, если бы ресурсоснабжающая организация ПАО "Т-плюс" предупредила, что ремонт на ТЭЦ займет 12-14 часов. Тогда УК приняли бы соответствующие меры. А так как были заверения, что нужно подождать еще 3-4 часа, в ряде микрорайонов вода в трубах замерзла. Это в конечном итоге послужило причиной затягивания сроков ликвидации аварии», - отмечается в сообщении о планерке главы администрации города Виктора Кувайцева.

Кувайцев сообщил, что поручил оказать юридическое сопровождение жильцам пострадавших домов.

Группа «Т плюс» (до июня 2015 г. - «КЭС Холдинг») - частная компания, работающая в сфере энергетики, обеспечивает теплоснабжение в 16 регионах России. Под ее управлением находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей.

После аварии на ТЭЦ-1 в Пензе 26 января (обрушение кровли в газотурбинном цехе) и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 000 человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах.