Компания Ротенберга объяснила, почему подорожал контракт на «Силу Сибири»

Стоимость контракта «Газпрома» со «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга на строительство примерно половины магистрального газопровода «Сила Сибири» (1124 из 2200 км) выросла после увеличения объемов строительства и цены материалов, прокомментировали «Интерфаксу» в пресс-службе СГМ.

«В конце 2015 г. после разделения объемов работ по МГ "Сила Сибири" в связи с незакончившимся проектированием с ООО "СГМ" были заключены рамочные договоры по этапам 2.5–4.1 с ориентировочной ценой на 197 млрд руб. с НДС в базовом уровне цен 2014 г.», – напомнили в СГМ.

«После уточнения физических объемов (они существенно увеличились), а также с учетом удорожания МЦП (труба, соединительные детали) на 10% цена по этим же участкам составила 248 млрд руб. с НДС. На эту сумму с ООО "СГМ" заключены дополнительные соглашения», – добавили в подрядной компании.

В соответствии с условиями договора стоимость материалов централизованной поставки (МЦП – труба, соединительные детали) уже включена, т. е. из 248 млрд руб. стоимость МЦП составляет порядка 120 млрд руб., заметили в СГМ.

В понедельник стало известно, что «Газпром» увеличил общую сумму по пяти контрактам на строительство «Силы Сибири» со «Стройгазмонтажом» Аркадия Ротенберга на 25,6% до 248,3 млрд руб. В декабре 2015 г. «Стройгазмонтаж» получил пять заказов на условиях закупки у единственного поставщика почти на 198 млрд руб. Однако 23 января 2017 г. суммы в контрактах были скорректированы, в качестве причины указано «установление твердой цены».