Минпромторг поможет Zara ускорить локализацию производства в России

Минпромторг поможет испанскому ритейлеру Zara ускорить локализацию производства в России. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе совещания в Минпромторге.

«Мы договорились создать проектную группу совместно с сотрудниками компании Zara и помочь найти надежных партнеров в России, которые позволят провести ускоренную локализацию производства продукции, представленной в сети Zara, на территории России», - цитирует Евтухова пресс-служба Минпромторга.

Кроме того, по словам замминистра, в ходе совещания обсуждалась возможность производства ассортиментных позиций Zara специально для России «с учетом традиций, вкусовых предпочтений, климатических особенностей и растущего доверия покупателей к товарам, производимым в нашей стране».

Как сообщил генеральный директор АО «Зара СНГ» Лусиан Доробанту, к 2018 г. компания планирует вдвое увеличить объем продукции, производимой в России.

Ранее Роскачество выявило несоответствие некоторых товаров Zara техническому регламенту Таможенного союза. Тогда Евтухов заявил, что, возможно, эту продукцию придется «убирать с полки».

В свою очередь Евтухов отметил, что Zara ведет ответственную политику в отношении качества, и этой практике следует придерживаться ритейлерам Ostin, FinnFlare и «Спортмастер», к которым также имеются претензии Роскачества.