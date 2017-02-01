Экс-министр обороны Анатолий Сердюков может стать замдиректора «Ростеха»

Директор авиационного кластера «Ростеха», экс-министр обороны Анатолий Сердюков рассматривался в качестве кандидата на пост замдиректора госкорпорации по внешнеэкономическим вопросам, пишет «Коммерсантъ». Занимавший эту позицию Дмитрий Шугаев был назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Вопрос о его приемнике остается открытым.

Новый витек крьеры Сердюкову предрекают несколько высокопоставленных источников издания в правительстве и топ-менеджеры оборонных предприятий. Один из них говорит, что с момента своего назначения гендиректором «ФНИИЦ М» Сердюков сделал в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Уже через два года после скандала вокруг «Оборонсервиса», Сердюков стал индустриальным директором госкорпорации, курирующим авиапром, и вошел в состав правления «Ростеха». Источник издания не исключает, что именно Сердюков может сменить Сергея Чемезова в совете директоров ОАК: Его имя, якобы фигурирует в списке кандидатов от государства в совет ОАК, который был внесен в правительство в январе.