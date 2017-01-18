Глава службы по военно-техническому сотрудничеству может перейти в Минобороны

Так сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили человек, близкий к Минобороны, и собеседник в «Ростехе», заместителя министра обороны Анатолия Антонова, назначенного в конце 2016 г. заместителем министра иностранных дел, может сменить директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин. Антонов пришел в военное ведомство с должности директора профильного департамента МИДа, ведающего вопросами разоружения, и курировал международную деятельность Минобороны. В свою очередь Фомин, до назначения директором ФС ВТС работавший в «Рособоронэкспорте», будет курировать, по словам федерального чиновника, не только эту сферу (именуемую также военной дипломатией), но и вопросы военно-технического сотрудничества со стороны Минобороны. Сейчас ФСВТС и так подведомственна Минобороны – в ее функции входит надзор за субъектами ВТС (компаниями, имеющими право экспортировать продукцию военного назначения) и их лицензирование, специалисты службы участвуют в переговорах с иностранными партнерами по ВТС (контрактные коммерческие переговоры ведет входящий в «Ростех» «Рособоронэкспорт»). В случае назначения Фомина, считает близкий к Минобороны человек, ФСВТС либо станет еще более тесно связана с военным ведомством (тогда директором службы будет назначен один из заместителей Фомина), либо даже будет преобразована в одно из управлений или департаментов самого Минобороны. Представитель ФСВТС от комментариев воздержался, получить комментарии Министерства обороны не удалось. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что подобные назначения являются прерогативой Кремля.

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