В России возможны перебои с рисом – «Коммерсантъ»

Низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия могут создать предпосылки для перебоев с поставками риса на российском рынке, пишет «Коммерсантъ». Собеседник издания в крупной розничной сети признал, что в конце 2016 г. у российских производителей отмечались некоторые проблемы с поставками, хотя системного характера они не носили. По его словам, на полках более 95% риса, в том числе длиннозерный, российского производства и пока ситуация не вызывает беспокойства у ритейлеров.

Сами ритейлеры официально тему не комментируют. В пресс-службе Минсельхоза отмечают, что оснований для дефицита на рынке риса не наблюдают.

Конъюнктура действительно не благоприятствует производителям.

Цены в этом сезоне опускались до 25 000 - 26 000 руб. за тонну против 30 000 руб. годом ранее, указал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. При этом рентабельным бизнес можно считать при цене от 34 000 руб. за тонну, говорит исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. После нового года цены начали расти, и сейчас составляют 31 700, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Цена FOB за тонну российского риса в конце 2016 г. составляла $500-510, говорит Михаил Радченко. Это привело к удвоению экспорта по сравнению с прошлым сезоном. При этом производство риса внутри России, как и импорт, сократились. Из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, тогда как годом ранее составлял 65%.