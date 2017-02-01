Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до максимума почти за шесть лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе достиг максимума за 5 лет и 10 месяцев, составив 54,7 пункта против уровня декабря в 53,7 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Организация отмечает, что усиление спроса на промышленные товары российского производства вызвало максимальный рост новых заказов практически за шесть лет. Темпы январского роста превысили исторический средний уровень. Особый спрос наблюдался со стороны внутренних клиентов, при этом одновременно зафиксировано сокращение новых экспортных заказов.

На фоне роста числа новых заказов в обрабатывающих отраслях России объемы незавершенных заказов также увеличились - максимальными с августа 2006 г. темпами. Российские производители активизировали закупочную активность в январе, и темпы роста показателя были максимальными с марта 2011 г.