Акции ТМК в начале торгов упали на 5% из-за SPO по цене ниже рынка

Акции «Трубной металлургической компании» (ТМК) в начале дня упали на 5% после объявления накануне о проведении вторичного размещение пакета из 13,44% бумаг по цене ниже рынка.

На Московской бирже к 10.01 мск акции ТМК упали до 79 руб. (-4,8%), минимум сделок составил 78,8 руб. (-5%).

Источник «Ведомостей» сообщал, что за пакет основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский может выручить 10,3 млрд руб., по нижней границе размещения.

В рамках SPO «дочка» компании Rockarrow Investments Limited продаст до 138 888 800 акций (13,44% уставного капитала). Все вырученные от продажи акций деньги Пумпянский направит на выкуп 13,4% акций компании у ВТБ. ВТБ купил долю в ТМК в декабре 2015 г. - 8%, а летом 2016 г. банк увеличил долю до 13,44%, сумма сделки оценивалась в 10 млрд руб. В результате сделки доля Пумпянского не изменится. Через TMK Steel Holding Limited бизнесмен владеет 65,05%. Новый владелец 13,44% акций не сможет продать их в течение 180 дней.