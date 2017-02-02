Bosco проиграла тендер на экипировку для олимпийской сборной – РБК

Олимпийский комитет России (ОКР) выбрал нового экипировщика сборной - контракт с группой Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, заключенный еще в 2002 г., не был перезаключен в январе 2017 г., пишет РБК со ссылкой на заявление руководителя ОКР Александра Жукова.

«Мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт», - заявил Жуков.

По данным СПАРК, учредителем ООО «За спорт» является Анастасия Задорина. Также принадлежащая ей компания ООО «Экипспорт» в 2016 г. поставила спортивную экипировку для спартакиады «Транснефти» на 1,6 млн руб. Сама Задорина подтвердила РБК, что в ближайшие восемь лет компания, в которой она является дизайнером, будет одевать олимпийцев. Собственника компании она не раскрыла.

В апреле прошлого года Forbes писал, что дизайнер одежды Анастасия Задорина - автор футболок с надписью «Не смешите мои Искандеры». Издание связало ее со структурами Алексея Хотина и назвало дочерью президента спортклуба «Динамо», руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. По сообщению R-sport, клиентами ZA Sport помимо волейбольного «Динамо» являются сборные России по волейболу и пляжному волейболу, «Уфимочка», «Локомотив», «Факел», «Ярославич» и другие спортклубы.

Bosco di Ciliegi вывела на рынок бренд BoscoSport в 2001 г. и в следующем году дебютировала со спортивной формой для российских олимпийцев: компания была генеральным партнером на зимних Играх в Солт-Лейк-сити. Сам Куснирович рассказывал «Ведомостям», что спортивный сектор компании показал «очень высокий год во время сочинской Олимпиады, 2014-й», а потом доходы в нем снизились.