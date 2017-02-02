Россия запрещает импорт говядины из Новой Зеландии

Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии.

«Запрет вводится с 6 февраля в связи с обнаружением в говяжьих продуктах рактопамина (препарат для наращивания мышечной массы)», - сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, кроме рактопамина в охлажденной говядине, которая поступает из Новой Зеландии, не раз обнаруживались листерии и бактерии группы кишечной палочки.

Осенью 2016 г. Россельхознадзор предупреждал, что новозеландские мясо и рыба нарушают российские ветеринарные требования из-за регулярного обнаружения в партиях товара опасных микроорганизмов. Претензии службы вызывала охлажденная говядина, баранина, а также рыба. Данкверт тогда сообщил, что ввоз продукции животноводства из Новой Зеландии «поставлен на достаточно усиленный лабораторный контроль», а при очередном обнаружении «сразу же будем принимать решение».