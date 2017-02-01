Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение санкционных продуктов

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции
Сергей Медведев / ТАСС
Роспотребнадзор подготовил законопроект, который предусматривает штрафы за хранение и перевозку товаров из санкционного списка. Документ
опубликован на портале правовой информации. До 2 марта будет проходить публичное обсуждение проекта.
Изменения предлагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая регулирует исключительно предпринимательскую деятельность.
Согласно предложениям Роспотребнадзора реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, влечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 3000 до 5000 руб., на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., на индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 руб., на юридических лиц - от 70 000 до 100 000 руб. В документе также допускается конфискация товаров.
В настоящее время закон предусматривает ответственность только за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Сейчас за такое нарушение штраф составляет от 1500 до 2000 руб. для граждан и от 30 000 до 40 000 руб. – для юридических лиц.
Позднее Роспотребнадзор разъяснил, что за ввоз и хранение запрещенных продуктов в личных целях граждане ответственности не понесут. «Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию России запрещенных продуктов в целях сбыта», - говорится в сообщении ведомства.
Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.
Позже из-под санкций были выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Кроме того, из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.
Сначала продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.
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