«Нордавиа» отказалась от допусков на рейсы в Израиль и на Кипр из «Жуковского»

Авиаперевозчик «Нордавиа» отказался от допусков на регулярные рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Тель-Авив и Ларнаку. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Оба допуска авиакомпании были выданы в августе 2016 г. Представитель компании рассказал тогда «Интерфаксу», что заявок подавалось на значительно большее число направлений из «Жуковского» для формирования полноценной маршрутной сети, однако Росавиация их не согласовала.

Аэропорт «Жуковский» открылся в мае 2016 г., первый рейс он принял в сентябре. На данный момент аэропорт обслуживает пять перевозчиков: троих российских - «Ямал», Pegas Fly и «Уральские авиалинии», а также киргизскую авиакомпанию Air Manas и белорусскую «Белавиа».