Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «Грозный авиа»

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта чеченского перевозчика «Грозный авиа». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Решение вступило в силу 12 декабря 2016 г. «на основании письменного заявления эксплуатанта».

По закону действие сертификата может быть восстановлено за 270 дней с момента его приостановки.

В апреле 2016 г. Росавиация вводила ограничения по отношению к авиакомпании в части запрета на выполнение международных полетов. В июне ведомство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта «Грозный авиа» до 6 сентября 2016 г. - «на основании акта плановой проверки базовых объектов компании». Позднее все ограничения были сняты.