Цена Brent поднялась выше $57, WTI – выше $54

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд благодаря данным о том, что ОПЕК на 60% выполнила обязательства по сокращению нефтедобычи.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 47 центов (0,94%) до $57,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 48 центов (0,92%) до $54,04 за баррель.

С начала недели стоимость WTI повысилась на 1,6%, Brent - на 2,7%.