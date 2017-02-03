Азербайджан согласовал российским авиакомпаниям полеты из «Жуковского»

Азербайджанские авиавласти согласовали российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов. «По Азербайджану все вопросы решены», - сказал он.

Как следует из данных онлайн-табло «Жуковского», авиакомпания «Икар» планирует летать из этого аэропорта в Баку с 14 февраля.

Ранее ряд стран не признали подмосковный статус аэропорта «Жуковский». Так, таджикские авиавласти с осени 2016 г. не согласовывали российской авиакомпании «Ямал» полеты из «Жуковского» в Душанбе и Худжанд. После долгих переговоров стороны договорились, что авиакомпания начнет полеты в эти города с летнего расписания (то есть с мая) 2017 г.