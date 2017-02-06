Тайская CP Group ведет переговоры о покупке Останкинского мясокомбината – «Коммерсантъ»

Подразделение тайского холдинга CP Group – CP Foods – ведет переговоры по приобретению Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник. Конкретных договоренностей не достигнуто, стороны вопрос не комментируют.

ОМПК выпускает свою продукцию под брендами «Останкино» и «Папа может». У комбината есть завод в Москве, два свинокомплекса в Подмосковье и Смоленской области. Президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян оценивает их общую мощность в 45 000 т свинины в год. По данным ОМПК, его продажи в 2015 г. составили 190 000 т, выручка – 36,7 млрд руб., чистая прибыль – 812 млн руб. Бенефициаром компании считается ее основатель и гендиректор Михаил Попов. Возможную стоимость актива Мамиконян оценивает в $150 млн и больше «с учетом синергии с активами стратегического инвестора, скорости выхода на рынок и доли комбината».

CP Group заявляла о намерении создать в России агрохолдинг полного цикла. Покупка перерабатывающей площадки – логичный шаг в этом направлении, говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Сейчас группа управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях на 77 000 голов. Также ей принадлежит 75,82% Russia Baltic Pork Invest ASA, у которой два предприятия в Калининградской и Нижегородской областях на 180 000 голов каждое. В 2015 г. CP Group купила две птицефабрики под Санкт-Петербургом общей мощностью 180 000 т курятины в год за $680 млн. А в прошлом году стороны объявили о вложении $1 млрд в строительство молочно-товарного комплекса в Рязанской области и сопоставимом проекте – на $1,1 млрд в Подмосковье.