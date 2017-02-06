Роспотребнадзор поддержал запрет скидочных акций на алкоголь

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.

Ранее телеканал RT сообщил, что в Госдуме разрабатывается законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Автором поправок выступает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, инициативу поддержали в Общественной палате.