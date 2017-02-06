Tiffany & Co. объявила о смене руководства компании

Главный исполнительный директор (CEO) Tiffany & Co. Фредерик Куменал покидает свой пост, говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании начал поиск кандидата на эту должность, временно исполняющим обязанности CEO назначен председатель совета и бывший гендиректор Tiffany Майкл Ковальски. Изменения вступают в силу немедленно, говорится в сообщении.

Ковальски поблагодарил Куменала за работу в компании и отметил, что «во времена продолжающихся проблем на мировом рынке роскоши Фредерик укрепил команду менеджеров и сделал важные шаги для позиционирования Tiffany на достижение успеха в долгосрочной перспективе». В то же время Ковальски заявил, что совет директоров компании разочарован последними финансовыми результатами. По его словам, Tiffany будет сосредоточена на повышении скорости обслуживания клиентов, оптимизации сети магазинов, увеличении скорости внедрения новых продуктов и инноваций, повышении эффективности и улучшении операционной деятельности компании.

Куменал поблагодарил команду менеджеров и сотрудников за работу и отметил, что верит, что у Tiffany много перспективных возможностей в будущем.