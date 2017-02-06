Минсельхоз готовит меры по ограничению импорта виноматериалов

Министерство сельского хозяйства России готовит меры по ограничению импорта виноматериалов, заявил замруководителя ведомства Евгений Громыко на открытии выставки «Продэкспо».

«Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», – сказал он.

По его словам, в прошлом году увеличена закладка виноградников. Впервые за последние годы она превысила 5000 га, ранее этот показатель не превышал 3000 га, отметил он. Планка на этот год – 6000 га, добавил замминистра.

«Мы также вводим порядок, чтобы производители вина обязательно указывали страну происхождения винограда. Потребители должны иметь более полную информацию и сравнивать качество продукта», – сказал он.