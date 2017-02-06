Mail.ru Group запустила конкурента BlaBlaCar

Mail.ru Group выходит на рынок райдшеринга, запустила сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках между городами и за город BeepCar, сообщили «Интерфаксу» в интернет-компании.

«Sharing economy – модель совместного использования ресурсов. Мы видим, как во всем мире объем рынка подобных сервисов растет. В России для развития sharing economy есть огромный потенциал», – заявила через пресс-службу вице-президент Mail.ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова.

В BeepCar пользователь может зарегистрироваться как водитель и как попутчик. Водитель может разместить информацию о планируемой поездке и установить желаемую цену, а пассажир – найти подходящий вариант по маршруту и дате.

На этапе запуска компания не планирует монетизировать сервис через сбор комиссии, как это делает его основной конкурент – французский сервис BlaBlaCar, который вышел на российский рынок в 2014 г. (комиссия с пассажира составляет 20% от суммы поездки).

Компания не раскрывает объем инвестиций, однако отмечает, что сервис был разработан собственной командой холдинга. Приложения BeepCar доступны в AppStore и Google Play, также у сервиса есть веб-версия.