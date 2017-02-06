Минздрав создаст рабочую группу для решения вопроса о будущем гомеопатии

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать при ведомстве рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу применения гомеопатических методов лечения в России. В нее войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений России и специалисты в области гомеопатии, рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью», – добавил он.

По его словам, основной задачей рабочей группы станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области» с учетом современных международных требований доказательной медицины.

В понедельник комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, согласно которому гомеопатия официально признана лженаукой в России. Комиссия пришла к выводу, что лечение гомеопатическими средствами не имеет научных оснований. В связи с проведенным анализом комиссия РАН рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.